Lázár János döntött, nem repül sehova a Turul-szobor

A sokak szemében a kerületben a második világháború végén tomboló nyilasterrort, a másik oldalnak a nemzeti eszmét megtestesítő szobor védelmében nemzeti radikális szervezetek tüntetést is szerveznek október 23-ra.

Kovács Gergő, a Kutyapárt elnöke, a kerület polgármestere is reagált a Facebookon, azt írta, „ez csak valami tévedés lehet, bizonyára a MÁV-ot akarta műemlékké nyilvánítani a miniszter úr. Most hirdethetjük meg a »Lázár János találkozása a műemlékvédelemmel« című szoborpályázatot”.

Lázár János építési és közlekedési miniszter elrendelte a vitatott XII. kerületi Turul-szobor műemléki védelem alá helyezését – közölte Facebook -oldalán hétfőn este. Lázár némileg ellentmondásos indoklása az, hogy az emlékmű „szinte avatása óta politikai viták kereszttüzében áll”, ez pedig nem lehet ok rá, hogy „egy nemzeti jelképet és egy művészeti alkotást pusztulásra ítéljenek”. Neki pedig mint a kulturális örökség védelméért felelős miniszterként egyik feladata az értékek megóvása.

