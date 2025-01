Magyar Péter évértékelő beszédet tart, itt az időpont

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

Magyar élesen kritizálta az üzemanyagárak folyamatos növekedését is, amelyet szerinte a kormány intézkedései okoztak. „Húsz nap alatt nyolcszor emelték az üzemanyag árát, és a miniszterelnök csupán egy videót tett közzé, amelyben elfogadhatatlannak nevezi a helyzetet” – fogalmazott.

„Az Orbán-kormány elárulta, és elárulja a magyar embereket, és még a büntetőjogi felelőssége is felmerül akkor a miniszterelnöknek amikor lemondott – az ő hibájából elestünk – egymilliárd euró európai uniós támogatástól, vagyis 415 milliárd forinttól” – fogamazott Magyar, aki a viszonyítás kedvéért megjegyezte: ezzel a pénzzel például a nyugdíjasoknak 14. havi nyugdíjat lehetett volna biztosítani.

Hétfő este tartott élő bejelentkezésében Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke élesen bírálta Orbán Viktor kormányát, kiemelve, hogy a miniszterelnök büntetőjogi felelőssége is felmerül az uniós források elvesztésének ügyében.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke hétfő esti beszédében kemény kritikát fogalmazott meg Orbán Viktorral szemben, és kijelentette: a miniszterelnök büntetőjogi felelőssége is felmerül az uniós források elvesztése miatt. Magyar a kormány gazdaságpolitikáját bírálta, valamint bejelentette, hogy a bíróság elfogadta a párt alapszabályát, így megkezdődhet a 106 választókerületi alapszervezet létrehozása.

