Magyar Péter felpaprikázta Menczer Tamást: „Megszólalt a Kicsi”

„És Brüsszel Péter, aki eddig mindenkit elárult, azt is mondja, hogy ő nem fogja Magyarországot elárulni. Ez biztosan így lesz. Tényleg nem. Talán csak akkor, ha Manfred Weber kéri…” – írja Menczer Tamás.

„Azt is mondja, hogy neki van víziója. Na igen, a vízió azzal kezdődött, hogy lehallgatta a feleségét, megtámadta és tönkretette a családját. Micsoda vízió! Óriási! Azt is mondja, hogy ő megszünteti a korrupciót” – folytatja Menczer Tamás, aki pikírten hozzáteszi: senkinek nem kell aggódnia, a lóvét kiosztja az öccsének meg a haveroknak, vagyis elrakja saját magának Magyar Péter. Milyen szép „átláthatóság” és „önzetlenség”, írja a fideszes politikus.

