Magyar Péter a nyugdíjminimumot és a kata visszahozását is megígérte

Magyar Péter választási kampányát naggyűléssel fejezte be. A lekes hívek előtt több ígéretet is tett, egy jövendő kormányzás esetére, de addig is a tégláról-téglára való építkezést kérte követőitől.

Magyar Péter sok ígéretet tett választási kampánybeszédében

Fotó: Facebook/Magyar Péter Tisza Párt

A Tisza Párt vezetője többek között megígérte, hogy:

bevezetnék a nyugdíjminimumot;

lakásépítési programba kezdenének;

leállítanák a gazdasági migránsok betelepítését;

megállítanák, hogy kiürüljenek a magyar falvak, hogy legyen magyar jövő vidéken;

csökkentenék Magyarország energiafüggőségét;

olyan modellt dolgoznának ki, amelynek köszönhetően a magyar gazdák valódi támogatáshoz juthatnak;

támogatnák a hazai termékeket előállító vállalkozásokat;

visszahoznák a kata-adózást;

bevezetnék az eurót;

csatlakoznának az Európai Ügyészséghez; és

hazahoznák az uniós ezermilliárdokat,

és a sikerek minden magyar sikerei lennének.

Legyen vége a kettészakítottságnak, fogjunk végre össze – kérte magyar Péter.

Azon fognak dolgozni, hogy megmutassák, hogy rájuk kell szavazni, mert képesek különbül vezetni az országot, mint elődeik.

„Elég volt abból, hogy a magyar költségvetés és gazdaságpolitika egy kaparós sorsjegy színvonalú tákolmány" - jelentette ki Magyar Péter.

A Tisza Párt vezetője a tömeg előtt megfogadta, hogy változást hoznak, számonkérhetően, tisztán és becsületesen, valamint az árkokat is betemetik.