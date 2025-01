Magyar Péter: Szijjártó Pétert 65 darab tekes védi, évi egymilliárd forint közpénzért

Eddig nem tettem feljelentést, de most próbaképpen teszek.

Persze senki sem lehet ezen meglepődve, hiszen Orbán Viktorék milliárdokat ölnek az adófizetők pénzéből a gyűlölet és az erőszak szítására. És ezt már nem “csak” a közösségi médiában teszik, hanem a házi újságjaikban és televízióikban is. Elég csak az ötös számú Fidesz-párttagkönyv tulajdonosára gondolni.

„Az aljas, hazug fideszes gyűlöletpropaganda hatására naponta kapok halálos fenyegetéseket és egyéb ocsmányságokat. Ezekben néha nem csak engem, hanem a hozzám közel állókat, például a gyerekeimet is fenyegetik.

