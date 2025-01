Még egyszer utoljára nagyot durrant a TV2 csodafegyvere

A Házasság első látásra elképesztő népszerűségét igazolja, hogy annak ellenére is majdnem behúzta a TV2-nek a heti győzelmet, hogy mindössze két adása maradt a 2. hétre. A reality véget értével azonban kifogyott a puskapor a TV2-nél, így összességében elsősorban a hétvégi jó teljesítménynek köszönhetően az RTL örülhetett:

A TV2 jelenleg nem várja szuperprodukcióval, tehetségkutatóval, vagy saját műsorral a nézőket a hétvégi estéken, így az RTL érdemi ellenfél nélkül tud nagyot tarolni szombaton és vasárnap is. Szombaton az A mi kis falunk legújabb része 674 ezres nézettségével olyannyira egyedül maradt a főműsoridőben, hogy a szórakoztató műsorok közül a második legnézettebb is az RTL kínálatából került ki, a sorozat után érkező Űrvihar című film 282 ezres nézettségre volt elég.

Lezárult a TV2 csodafegyverének második évada: hétfőre és keddre még jutott egy-egy Házasság első látásra epizód, köztük a döntő is. A házasodós reality ismét bizonyította, hogy óriási közönségkedvenc, ugyanis a keddi döntő besöpörte a heti győzelmet minden kategóriában:

