„Meglátjuk, mennyire lesz érdeke lehúzatni a listáról Rogán Antalt Orbán Viktornak” – szakértő a szankciós botrányról

A Privátbankárnak Yaro Patrice arról is beszélt, miért példátlanul súlyos, és egyben miért furcsa és szerencsétlen lépés Rogán Antal szankciós listára vétele a hamarosan távozó demokrata adminisztráció részéről. Emellett arról is elmondta a véleményét, hogy nyilvánosságra kerülhet-e bármi abból, ami alapján az amerikai pénzügyminisztérium a „magyarországi korrupció irányítójaként” azonosította Rogán Antalt.

Elképzelhető lenne, hogy a miniszterelnök vagy Rogán Antal más befolyásos párttársai is úgy gondolják, az amerikai lépés segíthet némileg visszanyesni a polgári titkosszolgálatokat is felügyelő, és ezzel talán egy kicsit túl sok adut a kezében tartó „propagandaminiszter” szárnyait? Január végére talán okosabbak leszünk.

„Az meg egy másik kérdés, hogy Magyarországon is van belpolitika, meg hatalmi harcok. Meglátjuk, hogy mennyire lesz érdeke lehúzatni a listáról Rogán Antalt akár Szijjártó Péternek, akár Orbán Viktornak.”

Ennél is izgalmasabb egy másik felvetése Yaro Patrice-nak:

– fogalmazott Yaro Patrice külpolitikai szakértő a szintén a Klasszis Médiához tartozó laptársunk, a Privátbankár kérdésére ezzel kapcsolatban. Valamint rámutatott, hogy a szankció esetleges feloldásáról szóló döntésben nagy szerepe lehet a második Trump-adminisztráció várható külügyminiszterének, Marco Rubiónak is, aki a demokráciával kapcsolatos kérdésekben is inkább a klasszikus republikánus „héja” álláspontot képviseli.

„Nem ismerjük pontosan Donald Trump és Orbán Viktor viszonyát. Úgy tudjuk, hogy elég jó, vagy elég szoros, vagy legalábbis vannak olyan személyek Trump környezetében, akikkel nagyon szoros viszonyt ápol az Orbán-kormány, és ők nyilván jelentős hatást tudnak gyakorolni rá. De a listáról való levételnek van egy procedúrája azért, a minisztériumban és Trump körül is maradnak szakemberek, akik biztosan elmondják majd a véleményüket erről, tehát ez várhatóan nem egy pár napos folyamat lesz”

Nem olyan biztos, hogy Trump hivatalba lépése után azonnal lekerül a szankciós listáról Rogán Antal. És mi van akkor, ha Orbán Viktor vagy Szijjártó Péter nem is bánja ezt annyira? Érdekes felvetéssel állt elő Yaro Patrice külpolitikai szakértő.

