Megvédte Orbán Viktor Menczer Tamás verbális bántalmazását

Üzenetét Magyarország miniszterelnöke a Facebookon is megerősítette : „Aki kardot ránt, az kard által vész el. Menczer Tamás jól tette, amit tett, a hőbörgőkkel csak a saját nyelvükön lehet beszélni.”

Orbán Viktor – akit szerdán audiencián fogadott Ferenc pápa a Vatikánban – hozzátette: „Menczer Tamás fogta, aztán leállította ezt a rém kellemetlen, agresszív politikát és annak képviselőjét. Ezt jól tette. Meglátjuk, hova fejlődik mindez, de a politikának az a szabálya, hogy amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten.” Megjegyezte ugyanakkor azt is, hogy senki sem boldog ettől, hiszen mindenki nyugalomra, tisztességre és emberséges hangnemre vágyik.

