Mennyiért és hányszor utazott Nagy Márton?

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, 2024 januárjában részt vett a davosi világgazdasági főrumon, amiről az NGM közleményben számolt be. A helyszínre január 18-án érkezett Párizsból, ahová január 17- én utazott el, az NGM-től kapott hivatalos tájékoztatás szerint „stratégiai partneri egyeztetésre” – írta a 444.hu. Hogy kivel és miről egyeztetett, azt nem tudta kideríteni a hírportál.

Kapcsolódó cikk Nagy Márton sírni fog, ha ezt meglátja Megérkezett a KSH első becslése.

Arról az utazásáról ugyanis nem adott ki közleményt az NGM. Mióta Nagy minisztériumot vezet, sokat és sok pénzért utazik, ez az út kiemelkedett mind közül. Háromnapos programja a kísérők költségeivel együtt 36,6 millió forintjába került az adófizetőknek – derül ki az adatigénylésre kapott válaszból. A miniszter 2023 januárjától 2024 novemberéig hatvanhat hivatalos külföldi úton vett részt. Ezek közül tizenhétszer miniszterelnöki delegáció tagjaként. A többi nagyjából ötven utazását a Nemzetgazdasági Minisztérium szervezte.

A tárcától közérdekű adatigénylés nyomán kapott adatok szerint Nagy Márton utazásai a szállás- és közlekedési költségekkel, valamint az esetenként vele tartó delegációk költségeivel együtt két év alatt meghaladták a 132 millió forintot. A miniszter csak magángépekre több mint 60 millió forintot költött. Bécsben tizennégyszer volt, tehát majdnem kéthavonta jár az osztrák fővárosba. Párizsba is ellátogatott hatszor. Szállásköltségei és az adott város szállodáinak szobaárai alapján úgy tűnik, hogy szinte mindenhol felső kategóriás szobákat, illetve lakosztályokat foglaltak Nagynak és néha a kísérőjének is. Volt eset, amikor a miniszter szállása éjszakánként 1,7 millióba, de a vele tartó egyfős „delegációé” is több mint egymillióba került. Nagy Márton a külföldi utazásain igénybe vette a 40 eurós napidíjat is. Csak ezen a jogcímen több mint kétmillió forintot vett fel.