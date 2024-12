Mészáros Lőrinc 21 másodpercnyi jövedelméből kifizethette csárdája NAV-büntetését

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2023. szeptember 2-i adóhatósági ellenőrzése után a Mészáros Lőrinc felcsúti milliárdos tulajdonában lévő Mészáros Gasztro Kft. 220 ezer forintos bírságot kapott – tudta meg az Mfor. Kérdésünkre a Mészáros Csoport közölte, hogy a „kifizetést a cég maradéktalanul teljesítette, valamint elismerte felelősségét az ügyben.” Efelől nem is volt kétségünk, A 100 leggazdagabb magyar című kiadvány szerint Mészáros Lőrinc vagyona tavaly elérte a 990 milliárd forintot. Ez azt jelenti, hogy percenként 626 138 forinttal, másodpercenként pedig 10 436 forinttal lett gazdagabb a korábbi felcsúti polgármester. Tehát nagyjából 21 másodpercnyi jövedelem fedte le a büntetés összegét.

A Mészáros Gasztrót a Talentis Group Beruházás-szervező Zrt.-n keresztül birtokolja az Orbán Viktor miniszterelnök barátjaként is ismert Mészáros Lőrinc. A cégnek több telephelye is van, ők üzemeltetik például a közpénzből létrehozott Felcsúti Tó Étterem és Élményközpontot, ahol még a vécékefetartót is közpénzből vették. Ugyancsak ők viszik a Tihanyi Vinarius Borárium, Gasztrobár és Rendezvényházat, amely olyan exkluzív eseményt is maga mögött tudhat, mint Rogán-Szendrei Cecília (korábban, Rogán-Gaál Cecília, Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter második volt felesége) esküvője.

A bírságot viszont tavaly az óbaroki Szekér Csárda Hotel és Étterem kapta. Mészárosék válasza szerint a Mészáros Gasztro Kft. „számos dolgozónak biztosít munkát, 2023-ban több mint 1000 alkalmi munkavállalót foglalkoztatott. A cég minden esetben szigorúan a hatályos jogszabályoknak és az adóhatóság előírásainak megfelelően végzi a tevékenységét.”

A NAV-bírság ennek ellenére azért érkezett, mert „az étteremben tartózkodott egy alkalmi munkavállaló is, aki az ellenőrzés napján egyszerű adminisztrációs hiba folytán indokolatlanul a vendéglátóegységben tartózkodott.” Kérdéseinket elküldtük a NAV-nak is, szerettük volna megtudni, hogy szúrópróbaszerűen vagy bejelentés alapján ellenőriztek, illetve hogy felmerült-e bármilyen további körülmény, például ismétlődő szabálytalanságok vagy a foglalkoztatási körülményekkel kapcsolatos problémák, azonban mindössze annyit válaszoltak: „Konkrét adózóra vonatkozó tényt, adatot, körülményt stb. a NAV törvényi rendelkezés okán – az adótitok miatt – nem hozhat nyilvánosságra.”

A csárda, mondhatni, megúszta, idén ugyanis már jelentősen többet kell fizetnie annak, akit rajtakapnak azon, hogy be nem jelentett személy dolgozik nála. Augusztus elsejétől a feketén foglalkoztatott munkavállaló alkalmazása esetén a korábbi egymillió forintos felső határ helyett már akár kétmillió forintig terjedő bírságot is kiszabhat az adóhatóság. Az emelést a kormány a rendeletben az „Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára” és azok „magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében” hozta meg indoklása szerint.

„Mind a munkavállaló, mind pedig a Szekér Csárda Hotel és Étterem vezetősége elismerte a saját felelősségét az ügyben, a cég kifizette a 220 ezer forintos kiszabott büntetést. A jövőben mindent megfogunk tenni annak érdekében, hogy ehhez hasonló eset többet ne fordulhasson elő” – írta megkeresésünkre a Mészáros Csoport.

A Mészáros Gasztrónak nem megy rosszul: az Opten szerint tavaly 3 milliárd forintos forgalom mellett 25,3 millió forintos adózott eredményt könyvelt el. A belföldi értéksítésen belül az üzemanyagkereskedelem 1,3 milliárd, a kamionparkoló 148, millió forintot tett ki, míg a cukrászipari termékek értékesítésének árbevétele 433,6 millió forintra rúgott.