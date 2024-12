Mi történt? Most nem stadiont épít Mészáros Lőrinc jóbarátja

Közbeszerzést írtak ki a Pest megyei Gomba településen álló református általános iskola rekonstrukciójára, és az 1,89 milliárd forintos pályázatot a Pharos ’95 Sportpályaépítő Kft. nyerte el tíz olyan vállalkozás előtt, mint például a Strabag, a Szabadics, vagy a Laterex.

Bár 2004. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit a Gombai Református Alapfokú Művészeti Iskola, ezt 2007. szeptember 1-jén összevonták az ismét a református egyházközség kezelésébe visszaadott általános iskolával; így azóta Fáy András Református Álalános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola néven működik.

Erre írt ki közbeszerzést a Balog Zoltán vezette Dunamelléki Református Egyházkerület, és lett a befutó a dunavarsányi székhelyű cég, amely a közelmúltban sorra nyerte a középkategóriás stadionos megbízásokat, lévén, hogy tulajdonosa, Végh Gábor a ZTE futballcsapatát működtető zrt. gazdája.

A Pharo '95 Sportpályaépítő Kft.-t eddig főleg a sportlétesítményeknél mozgott. Ők adományozták Felcsútnak a Puskás szobrot is

Fotó: Puskás Akadémia

A gombai Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola egyébként nettó 3236 négyzetméteres lesz, benne 13 tanteremmel, 1 csoportteremmel, 2 szertárral, két jó méretű kettéosztható tornateremmel, kültéri sportpályával, zöldfelületekkel és parkolóhelyekkel. A közbeszerzés tárgyát képezi a meglévő, volt gyülekezeti épület és a jelenlegi iskolai épület bontása is. A kivitelezési munkákat egy ütemben kell elvégezni, és az új épületszárny elkészülte után a bontandó oktatási épületből át kell költöznie az iskolának, mielőtt a bontási munkálatok elkezdődnének. Ez alapesetben a nyári időszakban lehetséges az oktatás akadályozása nélkül.

Kicsit visszakanyarodva a nyertes céghez: a Pharo '95 újította fel többek között az egri stadiont 3,65 milliárd forintos végösszeggel, az egri Edzőközpontot 1,93 milliárdért, és a békéscsabai stadion észak-nyugati és dél-keleti lelátóinak és kiszolgáló létesítményeinek a kivitelezését mintegy 930 millióért. Dunavarsányban ők nyerték el egy új uszoda és egy kézilabdacsarnok felépítését 1,3 milliárd forintért, majd a paksi stadion 2 milliárd forint értékű rekonstrukcióját. Természetesen az 1,25 milliárdba kerülő zalaegerszegi stadion felújításában is részt vettek (lévén, hogy a cég többségi tulajdonosa a ZTE futballcsapatát működtető ZTE FC Zrt.-nek). A kispesti Bozsik Stadion 11,8 milliárd forintos megbízását pedig közös ajánlattevőként a West Hungária Bau Kft.-vel (WHB) kapták meg. De részt vettek az MTK, illetve a szombathelyi Haladás sportkomplexum munkálataiban is – hogy csak pár fontos megbízást említsünk. De tao-támogatásból, 3,8 milliárd forintért még 2014 áprilisában átadott felcsúti Pancho Aréna pályáját is a cég építette.

Kapcsolódó cikk Orbán Viktorék brüsszeli székhelyét felújító cég nyerte el a Tamási Gyógyfürdő felújítását A két és fél éve kigyulladt Tamási Gyógyfürdő korszerűsítésére két újabb céget szerződtettek, az egyik közülük épp az, amelyik a kormány Brüsszelben vásárolt ingatlanját is felújítja.

A vállalkozás nettó árbevétele – az Opten céginformációs rendszer pénzügyi adatai alapján – 2021-ben 4,2 milliárd forint volt, 2022-ben azonban már 11,3 milliárdot ért el. 2023-ban ez csúszott vissza egy kicsit, 9,7 milliárdra. A cég adózott eredménye 2022-ben 422 millió forintra, míg tavaly már 615 millióra rúgott.

A református iskolát felújító cég tulajdonosai Végh Gábor és Végh-Kajtár Erika. Végh Gábor volt az, aki a felcsúti akadémiának adományozta Puskás Ferenc egészalakos szobrát – áll az Átlátszó korábbi cikkében.

Ezen nincs is mit csodálkozni, hiszen a Végh és Mészáros igen jó kapcsolatot ápolnak. A Pharos ’95 Sportpályaépítő Kft. fióktelepe például sokáig Felcsútra volt bejegyezve a Mészáros és Mészáros Kft. egyik telephelyére. A portál arra is kitért, hogy Végh Gábor és Mészáros Lőrinc közeli jó kapcsolatára utalt az is, hogy 2018 nyarán Végh és a felcsúti milliárdos egyik lánya, Mészáros Beatrix együtt utaztak Malagára azzal a magánrepülőgéppel, amit korábban Orbán Viktor is használt. De Végh megfordult már a NER magánjetjén és luxusjachtjain is nyaralása alatt.

A 24.hu pedig arról számolt be tavaly, hogy 570 millió forintot ad a kormány a szlovén másodosztályban szereplő Nogometno Društvo Lendava-nak, ismertebb nevén az NK Nafta 1903 futballakadémiája fejlesztésére. A csapat 32-es keretében öt magyar játékos szerepel, az elnöke pedig nem más, mint a Mészáros Lőrinc emberének számító Végh Gábor, aki Magyarországon is klubelnök, hiszen ahogy említettük, az NB I-es ZTE-t vezeti.