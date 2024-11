Most már semmi sem menthet meg minket attól ki kapja az állami milliókat? Újra pert vesztett a Szerencsejáték Zrt. leánycége,

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

A bíróság már elsőfokon is arra kötelezte a hatóságokat, hogy adják ki a támogatási szabályzatokat, valamint a döntéseket előkészítő tanácsadók javaslatait tartalmazó dokumentumokat.

Komjáthi Imre azért indított pert, hogy kiderítse, kiket és mekkora összegekkel támogatnak a magyar adófizetők pénzéből. Ugyanis tíz éve osztja az állami lottócég szponzorpénzeit a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft., de a pénzosztás folyamata továbbra is teljesen átláthatatlan.

A Fővárosi Ítélőtábla a korábbi elsőfokú ítéletet helybenhagyta, amelynek értelmében ki kell adni, hogyan költi el a szponzorpénzeket a Szerencsejáték Zrt. leánycége. A másodfokú ítélet immáron jogerős, fellebbezésnek nincs helye – olvasható az MSZP elnöke, Komjáthi Imre országgyűlési képviselő lapunknak is elküldött közleményében.

A másodfokú ítélet szerint is ki kell adnia a Szerencsejáték Zrt. leánycégének, hogy kik és mennyi pénzt kapnak szponzori szerződések keretében.

