Nagyot fordult a világ Orbán Ráhel híres Facebook-posztja óta

A megszólalást közvetlenül egy DK-s akció váltotta ki. Az ellenzéki párt vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményezett Orbán Viktorral szemben, aki szerintük teljes éves fizetésénél is többet költött lánya svájci taníttatására. Előtte a HVG írta meg, hogy Orbán Ráhel tandíja a lausanne-i vendéglátó-ipari főiskolán évi 80 ezer svájci frankba, azaz több mint 20 millió forintba került. Gréczy Zsolt, az ellenzéki párt akkori szóvivője azt állította, hogy Orbán vagyonnyilatkozatai „minden részletükben biztosan nem fedik a valóságot”, hiszen vagyona úgy nőtt évről évre, hogy azt „fizetésének mértéke soha nem igazolta”.

