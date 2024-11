Nem adják fel Magyar Péter mentelmi joga felfüggesztésének kérését az EP-ben

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

A Tisza Pártot vezető EP-képviselő mentelmi jogának felfüggesztését még szeptemberben kérte a Legfőbb Ügyészség. A testület közleménye szerint Magyar Péter júniusban egy budapesti klubban szórakozott, ahol mások mellett egy férfi mobiltelefonjával videóra vette őt. Miután Magyar egyik társa észrevette, hogy a férfi felvételeket készít, szóváltásba keveredtek vele. A vitában Magyar hirtelen mozdulattal kivette a férfi kezéből a telefont és azt zsebre tette. A telefont aztán többszöri kérésre sem adta vissza, letagadta, hogy az nála lenne. Miután a szórakozóhelyet elhagyta, a Duna felé indult, őt többen, köztük a férfi is követte. A képviselő lesétált közvetlenül a vízpartra és a telefont szándékosan a Dunába ejtette. „Ez a magatartás a lopás bűncselekménye törvényi tényállásának a megvalósítására alkalmas” – írta a közlemény.

A lap emlékeztet, hogy Metsola egyszer már októberben is bejelentett egy ilyen kérelmet, és hozzáteszik: vélhetően két különböző ügyről van szó vagy véletlenül ugyanannak a dupla bejelentéséről. Az EP elnöke egyik esetben sem részletezte a vádat, ami miatt a kérelmet beadták. Szerda délután a testület adatbázisában is csak egyetlen esetet találni, ami Magyarról és mentelmi jogról szól.

Ismételten kérték Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését, jelentette be az Európai Parlament (EP) elnöke, Roberta Metsola szerdán. Mint mondta, „a kompetens magyar hatóságok kérelmét” továbbította az EP jogi szakbizottságának.

