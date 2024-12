Nemzetközi lapokban a Tisza áttörése: Orbán Viktor pánikol, Magyar Péter populista

„A 2026-os választásokig még hosszú az út. Ha most tartanák a választásokat, Magyar populista ígéreteivel legyőzhetné Orbánt, de nem a programja, hanem a választók elégedetlensége miatt. Az, hogy Orbán képes lesz-e a fennmaradó időben változtatni a lakosság egyre kritikusabb hozzáállásán, vagy Magyar teflon-állapotát megtörni, továbbra is kérdéses” – zárta gondolatait a szerző.

„Egy új szereplő, Magyar Péter színre lépésével a helyzet gyökeresen megváltozott. Orbán egykori jelentéktelen szövetségese, a korábbi igazságügyi miniszter – aki botrány miatt kényszerült lemondani – (az utalás Varga Juditra szól – a szerk.) volt férje, a felesége révén jól fizetett pozíciókhoz jutott, majd vele együtt került ki a hatalmi körből. Ezután fordult szembe azzal a rendszerrel, amelynek még nemrégiben ő maga is része volt” – emlékeztetett a szerző.

A svájci Tagesanzeiger Szirtes I. János politológus véleménycikkét közölte „Harc a hatalomért Magyarországon” címmel. A szerzőt a lap úgy mutatta be, mint „politológust és számos könyv szerzőjét, aki Budapesten él.” Szirtes a Medián felmérését elemezve úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter az első valódi kihívó Orbán Viktor számára. „Viktor Orbán (sic!) Magyarország és az Európai Unió leghosszabb ideje hivatalban lévő kormányfője. Évtizedeken keresztül egymaga uralta Magyarország belpolitikáját” – írja cikkében Szirtes, aki szerint a valós helyzetet csak kevés szakértő látja át teljesen, a lakosság a kormányzati győzelmi jelentések és a tömegmédia propagandája ellenére is tisztában van a gazdasági és társadalmi problémákkal. Az ország számos területen az Európai Unió sereghajtói között szerepel.

„Magyar Péter rövid idő alatt Orbán Viktor legkomolyabb kihívójává vált” – fogalmaz a cikk, amely arra is kitér: „a Medián felmérései egyértelművé teszik, hogy a magyar választók jelentős része kormányváltást akar.”

A luxemburgi L’essentiel a Medián kutatásának eredményeit ismertetve kiemelte: „A Tisza Párt egy hónap alatt tovább növelte előnyét.” A cikk felidézte, hogy Magyar Péter pártjának támogatottsága az európai parlamenti választásokon is kimagasló volt.

Magyar Péter azért kritikát is kapott Fotó: Magyar Péter Facebook oldala

A Kronen Zeitung a Medián felmérését ismertetve hangsúlyozta, hogy a Magyar Péter vezette Tisza Párt jelentős előnyre tett szert a Fidesz előtt. A lap idézte Hann Endrét, a Medián igazgatóját, aki a Klubrádiónak azt mondta, hogy a Magyar Péterrel szemben indított kampány nem érte el a célját, nem sikerült jelentős propagandacsapást mérni. A cikk beszámolt arról is, hogy Magyar Péter állítása szerint „titkosszolgálati eszközöket vetettek be ellene, így „lakását, pártirodáit és járműveit lehallgatták.” Magyar az esetet „az elmúlt 30 év legnagyobb politikai botrányának” nevezte. A lap hozzáfűzte: „A Fidesz elleni elégedetlenség Magyarországon új szintre emelkedett.”

Múlt csütörtök reggel jelent meg a Medián felmérése , miszerint a biztos pártválasztók körében a Tisza Párt egy százalékponttal erősödött, 47 százalékra, míg a Fidesz három százalékponttal csökkent, és 36 százalékon áll. Még aznap délután közreadta a kormányközeli Századvég novemberi pártpreferencia-kutatását, amely nem ezt támasztja alá: állításuk szerint továbbra is a kormánypártok rendelkeznek a legmagasabb társadalmi támogatottsággal.

A Medián friss felméréséről több lap is beszámolt. Volt, aki véleménycikkében figyelmeztetett: a Tisza népszerűsége törékeny lehet.

