Óbudán sem állít jelöltet a Tisza, kire szavazhatnak majd a választók?

A Magyar Hang írta meg, hogy a Kiss László polgármesterrel együtt korrupciós vádak miatt előzetes letartóztatásba helyezett, és az ügy nyomán lemondott Czeglédy Gergő MSZP-s önkormányzati képviselő helyére kiírt időközi választásra eddig hét jelölt kezdett ajánlásokat gyűjteni.

Ormándi-Edőcs Beáta (Mi Hazánk),

(Mi Hazánk), Egyedi István (Jobbik),

(Jobbik), Fülöp Gergely (MKKP),

(MKKP), Malinás Sándor (Fidesz-KDNP),

(Fidesz-KDNP), Dr. Pink Marianna (független),

(független), Preyer Márk (Munkáspárt)

(Munkáspárt) és Sinkovics Milán (független).

Mint látható a Tisza Párt neve nincs a listán, tehát úgy tűnik, a Potápi Árpád halála miatt megüresedett országgyűlési képviselői hely után egy újabb időközi választást hagyhat ki a Magyar Péter vezette párt, amely több felmérés szerint is megelőzte a Fideszt népszerűségben.

Kapcsolódó cikk Lemondott a letartóztatott politikus, időközi választás jön Óbudán Lemondott képviselői mandátumáról a letartóztatásban levő Czeglédy Gergő.

Érdekes fejlemény az is, hogy úgy tűnik, Czeglédy pártja, az MSZP sem indít jelöltet, és egyelőre a DK is csak nyilvántartásba vetette magát, jelöltet még nem állítottak – a kerületben külön frakcióban ülő Momentum és a Párbeszéd pedig közölte is, hogy nem állítanak jelöltet.