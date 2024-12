Orbán Viktor ide-oda rohangál Európában

A csúcs záró sajtótájékoztatóján az Európai Tanács elnökével és az Európai Bizottság elnökével együtt Orbán Viktor is tájékoztatást ad a magyar EU-elnökség félévének eredményeiről – mondta Havasi Bertalan. Az utazgatásnak még nincs vége, ugyanis pénteken Orbán Viktor Szófiában Bulgária vezetőivel tárgyal, majd Bukarestbe utazik, ahol Románia miniszterelnökével folytat egyeztetéseket.

A miniszterelnök több országban is megfordul majd néhány nap alatt.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!