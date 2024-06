Orbán Viktor kampányüzemmódba állította fanatikusait

A Fidesz–KDNP európai parlamenti (EP-) képviselőjelöltjeit javasolta Brüsszelbe küldeni a miniszterelnök, a Fidesz elnöke szombaton Budapesten, a Margitszigeten. Orbán Viktor a Civil Összefogás Fórum (CÖF) – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) által szervezett Békemenet résztvevői előtt tartott beszédében azt mondta, Brüsszelben van már elég háborúpárti politikus, ezért inkább a Fidesz–KDNP jelöltjeit kell oda küldeni, élükön Deutsch Tamással, hogy foglalják el Brüsszelt. „Ott éppen a magunkfajta emberekre van szükség, akik nem hisznek a háborúban és az erőszakban, de hisznek a szeretet és az összetartozás erejében” – fogalmazott.

Deutsch Tamás vezetésével kellene elfoglalni Brüsszelt?

Fotó: MTI / Koszticsák Szilárd

Felidézte a kormánypártok 2022-es választási győzelmét, azt mondta, „győzelmünk minden európai főváros politikai tőzsdéjén felhúzta Magyarország részvényeinek árfolyamát”, de hiába akarnak belőle vásárolni, nem eladó, sem Brüsszelnek, sem Washingtonnak, sem Soros Györgynek.

Orbán Viktor üzent a kárpátaljai magyaroknak is: nincs már messze a nap, amikor „sorsotok jobbra fordul”.

A kormányfő kijelentette: úgy kell megnyerniük az európai választást, hogy a brüsszeli bürokraták ijedtükben megnyissák előttük a város kapuit, és sietősen távozzanak az irodáikból.

Emlékeztetett: a Fidesz–KDNP 2006 ősze óta minden választást megnyert, parlamentit, önkormányzatit és európait. „Tizenegyszer nyertünk egyhuzamban. Abszolút rekord, KO, kiütéses győzelem, nincs vita” – fogalmazott, hozzáfűzve: a Fidesz–KDNP tábora a legnagyobb, egysége a legszilárdabb egész Európában, és a kormánypártok tudnak a legjobban kampányolni, övék a legnagyobb választási hadsereg.

Kapcsolódó cikk Nagyot akar villantani a Fidesz Magyar Péternek és Brüsszelnek, a "világ legnagyobb" demonstrációjára készülnek Minden idők legnagyobb békemenetére készül a Civil Összefogás Fórum (CÖF) és a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA), ami "bizonyságtétel, tanúságtétel is lesz" - közölte ifj. Lomnici Zoltán, a CÖF-CÖKA szóvivője a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában. Az alkotmányjogász elmondta, a június 1-jei esemény annyiban mindenképpen más lesz az eddigiekhez képest, hogy új útvonalon, új helyszínen tartják meg, a "béke szigete" szimbóluma alatt zajlik. A demonstrációra 11 órától várják majd a résztvevőket a gyülekezőhelyen, a Lánchíd pesti oldalán, onnan indul a menet 13 órakor a Margitszigetre. A szóvivő elmondta: talán még soha nem kaptak ilyen sok visszajelzést a fővárosból, vidékről és a külhoni magyarság részéről. Úgy fogalmazott, hogy a jelzésekből hatalmas erő árad, és reményei szerint a tömeg önmagában is megtestesíti majd ezt az erőt. Ennek több oka van, de főként az, hogy az emberek csak a magyar miniszterelnökben bíznak, hogy Magyarországot kívül tudja tartani a háborúból - tette hozzá. Arra a kérdésre, van-e olyan szándék, hogy a kormánypártok szimpatizánsai is szerveznek egy nagy demonstrációt, megmutatva, milyen sokan vannak, többen, mint Magyar Péter támogatói, Lomnici Zoltán közölte: "egy kisebbségi komplexusból táplálkozó és a bosszú által éltetett politikai méregtelenítő kúrát" nem nevezne kampánykörútnak. Magyar Péter "háborúpártiságát" pedig azzal támasztotta alá, hogy egy lengyel lapnak azt nyilatkozta, az oroszoknak ki kell vonulniuk a Krímből. A CÖF-CÖKA szóvivője szerint egyre feljebb teszik a lécet az európai politikusok a háborús pszichózis jegyében, emellett van egy polgárháborús hangulat irányába történő elmozdulás, "és ennek az érintett politikuspalánta azért egy zászlóvivője". Lomnici Zoltán hozzátette: ennek a pszichózisnak, gyűlöletkampánynak, polgárháborús hangulatnak esett áldozatául a szlovák miniszterelnök Szlovákiában. A szóvivő közölte, a békemenetre mindenkit várnak, pártpolitikai hovatartozás, ideológiai kötöttségek nélkül, ez alapvetően pártpolitikán túlmutató kérdés. Kifejtette: amikor azt mondja, hogy a békemenet ebben az időszakban valószínűleg a világ legnagyobb ilyen megmozdulása lesz, az nem túlzás. Az Európai Unió helyzetét tekintve elkeserítő, "hogy sehol máshol vagy nem hagynak ilyen megmozdulást megvalósítani, vagy egyszerűen nincs az a tömegigény, hogy beszorítsák a saját politikusaikat az emberek egy békepárti álláspontba" - fogalmazott. Lomnici Zoltán azt mondta, június 1-jén olyan tömegre számít, hogy már nem lesz értelme a számháborúnak, és "amelynek a hangja elhallatszik Brüsszelig".

„Soha senki ennyi embert nem tudott felsorakoztatni a béke mellett, mert a magyarok választási hadseregének egyetlen célja megőrizni a békét. Mi vagyunk Európa legnagyobb békehadtestje, mi vagyunk Európa legnagyobb békefenntartó ereje” – mondta.

Orbán Viktor választási hadseregnek nevezte híveit

Fotó: MTI / Koszticsák Szilárd

Hangsúlyozta: a Fidesz–KDNP-szövetség újra hatalmas győzelem kapujában áll. „Nálunk rendezettség és erő, az ellenfeleinknél erőszakoskodás, választási dulakodás, lökdösődő vircsaft. Ők nem a háborút, hanem egymást akarják legyőzni. Nincs velük dolgunk, hadd csépeljék egymást. Ott minden pofon jó helyre megy.”

A magunk kitartó tempójában még végig kell csinálnunk a jövő hetet, az lesz az igazi kampány – jelentette beszédében a miniszterelnök, a Fidesz elnöke, aki azonban arra is figyelmeztetett: papírforma-győzelem a politikában nem létezik. Orbán Viktor úgy fogalmazott: „még egy hét szívós munka, a legendás fideszes hajrá, és letoljuk az ellenfelet a pályáról”.

Kijelentette: a Fidesz óriási „gólhelyzetben” van, ezt azonban be is kell rúgni. A kormányzati munkában a rutin előny, de a kampányban a rutin méreg, a rutin öl – jegyezte meg, hozzátéve: a megszokott győzelem elkényelmesít.

Hangsúlyozta, hogy a feladat olyan nagy, amilyet még sosem lehetett látni: meg kell akadályozni, hogy Európa a háborúba, a saját vesztébe rohanjon. Európa ugyanis ma háborúba készül, „naponta jelentik be a pokolba vezető út újabb szakaszainak átadását” – fűzte hozzá Orbán Viktor.

A Fidesz–KDNP-re leadott szavazat ma életet ment, „csak akkor maradhatunk ki a háborúból”, ha a magyar választó megerősíti a kormányt – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke. Minden Fidesz–KDNP-re leadott szavazat kettőt ér: növeli a békepártiak súlyát és megerősíti a háborúból kimaradó Magyarország döntését – fogalmazott, hozzátéve, „csak akkor maradhatunk ki a háborúból, ha a miénk lesz Európa legnagyobb választási győzelme”.

Orbán Viktor kijelentette: ha a baloldal győz, csak idő kérdése, és a háború utolér bennünket, hiszen „a háborúpártiak kívül helyezték magukat a józan észen”, megrészegültek, le akarják győzni Oroszországot, ahogy megpróbálták azt az első és a második világháborúban, sőt készen állnak összeütközni az egész Kelettel.

A miniszterelnök kiemelte: a háborús mámor olyan, mint a drog, hiszen „akik a rabjai, semmiért sem tartják felelősnek magukat”, a háborúpátiakat „nem érdekli a gyerekeid jövője, nem lehet meggyőzni őket, és ezért nekünk nem is meggyőzni, hanem legyőzni kell őket”. békéről való lemondás „az Ukrajnáért vállalt halált” jelenti. Akarunk-e magyar vért adni Ukrajnáért? Nem akarunk, nem megyünk háborúba, és nem fogunk másokért idegen földön meghalni – húzta alá Orbán Viktor. Hozzátette: „ez a magyarok igazsága”, és most az a dolguk, hogy „a magyarok igazságát európai igazsággá” tegyék.

A miniszterelnök hangsúlyozta, a háború egyetlen ellenszere a béke, a kormánypártok küldetése pedig az, hogy a béke szigeteként őrizzék meg Magyarországot. „Kimaradni a háborúból és a béke szigeteként megőrizni Magyarországot, ez a mi küldetésünk” – jelentette ki a kormányfő. Mint mondta, a világháborúk mögött a gonosz áll, ezért arra szólított fel: ne engedjenek neki. Eljött az ördögűzés ideje – fogalmazott. „Vagy mi győzünk, vagy ők. Harmadik út nincs, csak harmadik világháború. Mutassuk meg Soroséknak, hol lakik a magyarok istene!” – fordult a választókhoz Orbán Viktor.

Év végére létrejöhet az össznyugati-transzatlanti békekoalíció – mondta a miniszterelnök. Orbán Viktor hozzátette, ehhez először meg kell nyerni a jövő vasárnapi választást, győzelem pedig csak akkor van, „ha mind elmegyünk és mind szavazunk”. A kormányfő hangsúlyozta, ezt a békét nem lehet fegyverekkel kivívni, ennek a háborúnak nincs megoldása a harcmezőn, ott csak halottak vannak és pusztulás. Tűzszünet kell és tárgyalni kell – fűzte hozzá.

Úgy folytatta, először is a választást a jövő héten meg kell nyerni, és „egy hét múlva erősítést kapunk Európa minden országából és létrehozhatunk Brüsszelben egy békepárti európai koalíciót”. Orbán Viktor azt mondta, „ősszel az amerikaiak békepárti elnököt választhatnak és velük összehozhatjuk az össznyugati-transzatlanti békekoalíciót”; az év elején még „kisebbségben voltunk, az év végére többségbe kerülhetünk” az egész nyugati világban.

Nehéz eset: az EP-választási siker mellett a most elítélt Trump győzelme is kellene Orbán Viktor békéjéhez

Fotó: MTI / Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán

A június 9-i európai parlamenti és önkormányzati választásra utalva úgy fogalmazott, tövig kell nyomni a gázt, ami a csövön kifér. Csak akkor van győzelem, ha mind elmegyünk és mind szavazunk. Csak a béke! Csak a Fidesz! – hangoztatta.

(MTI)