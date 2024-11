Orbán Viktort is keményen érintheti az amerikai elnökválasztás egy amerikai lap szerint

Amennyiben Kamala Harris nyeri az elnökválasztást, az lehetőséget adhat Európának, hogy nagyobb nyomást gyakoroljon Orbánra. A jövő heti budapesti uniós csúcson pedig két forgatókönyv is elképzelhető: vagy Orbán emelkedik ki a „nacionalista mozgalom” vezetőjeként, vagy a többi tagállam szilárdítja meg pozícióját vele szemben – idéz a Bloomberg egy brüsszeli forrást.

Orbánra komoly figyelmet fordítanak amerikai konzervatív körök is, akik gyakran látogatnak Budapestre. Az EU és a NATO elleni csatáit Orbán eddig ügyesen válogatta meg, de a gazdaság gyengélkedése és a belső kihívások miatt most egyre kockázatosabb az amerikai kapcsolatokra alapoznia. Ha Trump győz, az mindenképpen megerősítheti pozícióját.

Tóth-Czifra András, a New York-i Külpolitikai Kutató Intézet szakértője szerint Orbán és Trump közös pontja, hogy úgy vélik: a döntéseket nem átlátható intézményeknek kell meghozniuk, hanem azoknak, akik „hátsó szobákban” döntenek azokról.

Brüsszelben Orbán magát az „EU fő kerékkötőjeként” mutatja be, miközben támogatást nyújt különféle nacionalista mozgalmaknak, például Franciaországban, Spanyolországban és Észak-Macedóniában.

Végh Zsuzsa, a Német Marshall Alapítvány szakértője szerint Orbán külpolitikájának tétje most a „túlélés”. Egy esetleges Trump-győzelem igazolná Orbán elveit, hiszen olyan vezető kerülne az Egyesült Államok élére, aki hasonlóan gondolkodik. Trump választási győzelme ráadásul jól jönne Orbánnak hazai vetélytársai miatt is, mivel a gazdasági helyzet nem a legjobb.

