Óriási a túljelentkezés a Tisza Párthoz

A Facebookon azt írta: már hatezren küldték be a pályázatot, de vasárnap estig várják még a jelentkezéseket minden szakterületről. Olyann szakemberek jelentkezését várják, akik „a saját területük szakavatott ismerői és szeretnék képviselni a a honfitársaikat és segíteni a hazájukat a leendő TISZA-kormány négy éve alatt” – írta a pártelnök. A párt weboldala szerint jelentkezhet bárki, életkorra, nemre, háttére való tekintet nélkül – néhány kizáró feltétel azért van, mivel Wa jelenlegi ország-vezetőkkel, egyes állami vállalatok vezetőivel" nem kívánnak együttműködni. A végső szót a párt vezető testülete mondja majd ki a jelöltekről.

A Tisza Párt előtt álló talán legnagyobb kihívás megtalálni a képviselőjelölteket a 2026-os országgyűlési választásra. A párt vezetője október 23-án jelentette be, hogy nyílt pályázaton várják a jelentkezőket – Magyar Péter most arról adott hírt, hogy hogyan áll a toborzás.

