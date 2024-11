Óriási meglepetéssel rukkolhat elő Karácsony Gergely

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

Nem cáfolta, hogy az egyik főpolgármester-helyettes ő maga lehet. Visszautalt korábbi nyilatkozataira, amelyekben elmondta, hogy készen áll, hogy ebben a pozícióban folytassa a munkáját. Most azt emelte ki, ahhoz, hogy valakiből főpolgármester-helyettes legyen, három dolog kell:

Kiss Ambrus annyit megerősített, hogy Karácsony Gergely pénteknél hamarabb be fogja jelenteni a főpolgármester-helyettesek nevét. Miután többes számról van szó, az is eldőlt, hogy

Miután a végleges napirendi pontok legkésőbb pénteken nyilvánosan is elérhetővé válnak, legkésőbb akkor ki fog derülni, kiket választott Karácsony Gergely, pontosabban kikről sikerült egyezséget kötni a meglehetősen széthúzó fővárosi politikai erőknek.

A jövő heti, szerdai fővárosi közgyűlési ülésen ugyanis Karácsony Gergely javaslatot terjeszt be a főpolgármester-helyettesek személyéről – derült ki a nem nyilvános napirendből. Ezt Kiss Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója mutatta meg a sajtónak egy csütörtök délutáni háttérbeszélgetésen.

