Össztűz alatt a Temu: a GVH is megszólalt

A közlemény szerint az EU fogyasztóvédelmi hatóságainak szervezete, a Fogyasztóvédelmi Együttműködési Hálózat (Consumer Protection Cooperation Network, CPC) arra a kérdésre is választ vár, hogy a Temu megfelel-e az uniós fogyasztóvédelmi jog szerinti egyéb kötelezettségeinek, az Európai Bizottság pedig nemrég a digitális szolgáltatásokról szóló törvény alapján kezdeményezett hivatalos eljárást az oldal üzemeltetőjével szemben. A GVH még márciusban, az európai versenyhatóságok közül elsőként intézkedett, feltételezésük szerint a Whaleco Technology Limited megsértette a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmát.

A hatóságok kifogásolják egyebek között a hamis kedvezmények feltüntetését, a korlátozott termékkészletekre és vásárlási határidőkre hivatkozó pszichés nyomásgyakorlást, valamint azt, hogy a platform használati feltételek közzététele nélkül kényszeríti különféle játékokra a fogyasztókat. Az áruk visszaküldéséről és a vételár visszatérítéséről szóló információk is hiányosak, a vevőket nem tájékoztatják arról, hogy rendelési értékhatár alatt nem fejezhetik be a vásárlást, az oldalon közzétett vélemények hitelessége kérdéses lehet, továbbá az ügyfélszolgálat elérhetőségéről sem tájékoztatnak egyértelműen – írták.

