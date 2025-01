Ötvenszer annyi olaj szennyezte Gárdonyt, mint amennyit a Mol bevallott

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

Azonban az olajvállalat által először ajánlott vizsgálati körzettől távolabb is találtak – egyelőre ismeretlen eredetű – szénhidrogén-szennyezést. A helyiek attól tartanak, hogy mind a szennyezés mértéke, mind annak kiterjedése nagyobb, mint amit az olajvállalat elismer. Félelmeik szerint nem csak a zártkerti rész, hanem egész Gárdony, sőt akár a Velencei-tó is érintett lehet.

A Mol által októberben beismert 10 helyett majdnem ötszáz köbméter üzemanyag szivárgott el a Százhalombatta–Pécs üzemanyagvezetékből – írja az Átlátszó egy, a birtokába került közérdekű adatigénylés alapján. A hazai olajcég még októberben tett közzé egy közleményt „megközelítőleg 10 köbméter szénhidrogén-elfolyásról”, ám egy novemberi lakossági fórumon már 300 köbméterről volt szó, ez nőtt most 487 köbméterre.

Tíz helyett majdnem ötszáz köbméter üzemanyag került a földbe és az ivóvízbe is.

