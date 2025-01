Pártállamozva állt ki a lomtalanítás mellett Karácsony Gergely

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

A MOHU tavaly decemberben jelentette be, hogy 2025-től megváltozik a lomtalanítás rendszere, és a lakosok ezentúl nem a házuk elé, hanem kijelölt gyűjtőpontra vihetik a hulladékot.

A főpolgármester emlékeztetett, hogy a Fővárosi Közgyűlés egyhangúlag döntött arról, hogy tárgyalni kell az átalakításról. Elmondása szerint a főváros az elmúlt hetekben egyeztetett a kerületekkel, és a hulladékgazdálkodásért felelős MOHU Budapest is tárgyalt a Mollal.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!