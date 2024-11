Rég tarolt ekkorát az X-Faktor – örülhetett az RTL

A hétköznap esti műsorsáv első felében ezúttal is a Nyerő páros – Mit bír el a szerelem? celebvetélkedő mérkőzött meg a TV2 Séfek séfe című műsorával. Az RTL-es műsor átlagosan 503 ezer nézőt vonzott a képernyőkhöz, míg a TV2 főzőshow-ja 604 ezer érdeklődőt vonzott adásonként, ez javuló eredmény az előző hetekhez képest.

A kereskedelmi szempontból különösen fontos 18-49 éves korosztályban is a TV2 örülhetett, hiszen itt a Nyerő páros 18,4 százalékos átlagos közönségarányával elmaradt a TV2 19,3 százalékos eredményétől.

Az esti program második felében feltűnt egy érkező, hiszen az RTL a Gyertek át! adásait küldte műsorba – ezek átlagosan 254 ezer nézőt vonzottak, ami nem acélos eredmény. Arra azonban még így is elég volt, hogy a csatorna megelőzze a párhuzamosan futó Kőgazdag fiatalok – Rich Kids Hungary által elért 204 ezer nézőt adásonként.

Sportesemények

A 44. héten mindössze két sportesemények mozgatta meg a nézőket. A száguldó cirkusz Brazíliába érkezett, a Forma-1 aktuális nagydíján a címvédő világbajnok Max Verstappen látta meg először a kockás zászlót – mindezt 434 ezren követték a képernyők előtt.

A magyar bajnoki keretében a Ferencváros csapatának ismét jelenése volt a focipályán, a Fradi ezúttal a Debrecen ellen, a megszületett 2-2-es döntetlent 220 ezren követték.

Imádják a nézők az X-Faktort

Fotó: RTL Sajtóklub

Mindent vitt hétvégén az X-Faktor

Nem sok oka lehet mostanában szombatonként panaszra az oka az RTL-nek, az X-Faktor hétről hétre kiválóan teljesít – a 44. héten pedig mindent letarolt:

a teljes lakosság körében elért 820 ezer nézőjével nyert, míg a 18-49 évesek korcsoportjában 384 ezer néző mellett elért 33,4 százalékos közönségaránnyal vert meg mindenkit.

A TV2 ezzel együtt sem keseredhet el, ugyanis a párhuzamosan futó Dancing With The Stars népszerűségét jól mutatja, hogy azért így is 748 ezer nézőt érdekelt a celebek táncának legújabb felvonása szombaton.

Vasárnap a Megasztár 769 ezer nézőjével nagyon elverte a Sztárbox által hozott 529 ezret, az RTL-es műsorformátum nagyon elfáradt utolsó adásaira, így nem lennénk meglepve, hogyha a csatorna egy időre pihenni küldi majd azt.

Kitart az RTL fölénye

Kis túlzással az X-Faktor egy magában elérte azt, kiegészítve a Nyerő páros hétköznapi stabil teljesítményével, hogy a heti végeredménynek összességében ismételten az RTL örülhetett.

A 44. héten a 18-49 évesek kiemelt kereskedelmi korcsoportjában, az átlagos napi közönségarányok harcában az RTL 18,3 százalékával megelőzte a TV2 17,7 százalékát.