Robbant a botrány, kijött a lejárató hangfelvétel Magyar Péterről

Egy fájlmegosztó segítségével küldték el ismeretlenek azt a hangfelvételt a Hvg-nek, amely feltehetően már annak a támadássorozatnak a része, amelyről Magyar Péter beszélt vasárnapi sajtótájékoztatóján. A Tisza Párt elnöke azt állította, hogy volt barátnője, Vogel Evelin 11 órányi hangfelvételt készített róla, és 30 millió forintot kért azért cserébe, hogy ne használja fel Magyar Péter ellen.

A ap szerint a hanganyagon az hallható, ahogyan Magyar Péter és Vogel Evelin beszélget a Hősök terei tüntetés idején. Magyar Péter trágár szavak kíséretében arra panaszkodott, hogy a 40 fokban sokszor leizzadt a vonulás során, valamint hogy büdösek az emberek, és szájuk is. Egyszer pedig azzal viccelődik, hogy ha valakinek kiment a gyereke külföldre, akkor vegyen magának újat.

Megemlít egy bizonyos Márkot is, akivel kapcsolatban azt mondja, hogy f**omat irogat a Márk, ahelyett, hogy idejönne. A párt alelnökét Radnai Márknak hívják, de az nem egyértelmű, hogy valóban róla van szó.

Magyar Péter közleményben reagált a hangfelvételre, ebben azt írta, hogy már napok óta tudja, „illegálisan szerzett és manipulált felvételekkel akarja majd az állampárt és a rogáni propaganda lejáratni. Teszik ezt azért, mert most először fordul elő, hogy egy ellenzéki pártnak valós esélye van arra, hogy elzavarja a maffia kormányt”. Egyben elnézést is kért „a magyaroktól, hogy ezeket a manipulált ocsmányságokat kell hallgatniuk”.

Magyar Péter azt közölte: „A felvétel egyértelműen összevágott és manipulált. Az egyik mondatot biztos, hogy nem Magyar Péter mondja a felvételen”. Arra azonban nem tért ki, hogy pontosan melyik mondatot nem ő mondta.

A Tisza Párt elnöke szerint ezzel felvétellel „bebizonyította Vogel Evelin, hogy már a Hősök terén is a Fidesznek és Kubatov Gábornak dolgozott. Vogel Evelinnek arról kellene beszámolnia a sajtónak, hogy eddig összesen hány tízmillió forintot kapott a Fidesztől és miért lakik a Kubatov Gábor Fidesz alelnök és Vertán György által biztosított lakásban”.

A közleményből az is kiderült, hogy hétfőn kizárják Vogel Evelint a Tisza Pártból, a párt elnöke pedig feljelenti zsarolásért.