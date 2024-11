Szájer József megszólalt, de nem akar kitárulkozni

Különbséget tennék, a visszatérés ugyanis azt jelenti, hogy az ember egy szünetet követően folytatja a korábban végzett tevékenységét. Esetemben erről nincs szó – nyilatkozta a Mandinernek Szájer József, a Szabad Európa Intézet igazgatója, aki azt mondta: „a politikából való távozást már korábban elterveztem. 2019-ben, az európai parlamenti választás után azt tekintettem elsődleges feladatomnak, hogy biztosítva legyen az utódlás, vagyis hogy olyan fideszes csapat álljon fel Strasbourgban, amely működőképes nélkülem. Végül nem az eredeti tervek mentén léptem ki a hivatásos politika világából.” – szemlézte az interjút a Magyar Hang.

A volt EP-képviselő az interjúban elmondta: amellett, hogy az előző négy évet szellemi építkezéssel, olvasással, írással töltötte, „meg kellett harcoljak egy súlyos betegséggel is”. Elmondása szerint a 2020-ban történtekkel kapcsolatban „rengeteg hazugság, ferdítés, alantas rágalom hangzott el”, és az, ami vele történt, nem a véletlen műve volt. Miután elsorolta visszavonulása indokait, a hallgatás mellett döntött, nem védte magát, néhány rövid közleményen kívül a nyilvánosság előtt több éven át nem mondott semmit.

Szájer József visszatért

„Ami történt, megtörtént, sokan sokféleképpen látják, eltérő értelmezések vannak még ma is közforgalomban. Ezt a helyzetet – ha nem is teljes megnyugvással, inkább jobb híján – elfogadtam. Biztos vagyok benne, hogy ezen a magánéletemet boncoló, ma divatos kitárulkozással sem tudnék változtatni. Zárkózottabb vagyok annál, hogy ilyen hatásvadász akció­ra vállalkozzak. Visszatérve a felvetésre: amikor valaki azt állítja, hogy mást csináltam, mint amit magamról a nyilvánosságban hirdettem, akkor a politikától nem idegen – velem szemben viszont méltánytalanul kritikus vagy egyenesen ellenséges – látszatok szándékos keltéséről van szó, aminek során a tények nem számítanak, mert rajtam, a megtámadotton kívül azok méltányos beszámítása senki másnak nem érdeke” – közölte, hozzátéve: saját politikai közössége – részben jogosan – becsapottnak érezte magát, és nem védte meg őt, de Szájer szerint „ez nem is volt a dolga, én magam léptem ki a pártból, és mondtam le a tisztségeimről, mert úgy éreztem, egy ilyen viharban a minimális méltányosságra sem maradt tér. Nem akartam továbbá, hogy árnyékot vessen rájuk a magánszférám jogsértő és megalázó, pletykaéhséget kiszolgáló kiteregetése. Azt gondolom, ez sikerült is, helyrehozhatatlan kárt nem okoztam, a soron következő, 2022-es választáson korábbi pártom emiatt támogatást nem veszített – épp hogy fényes győzelmet aratott.”

Kapcsolódó cikk Szájer József nem fog genderkérdésekről nyilatkozni érintettsége miatt Visszatért!

Szájer azt mondta, a bűne annyi, hogy a magánszféráját nem teregette ki a világ elé, de vallja, hogy ahhoz rajta és a hozzá közel állókon kívül senkinek nincs köze.