A Tisza Párt biztosan vette át a vezetést a Fidesz előtt

Ennek tudatában kell értelmezni a Medián földrengéssel felérő közvélemény-kutatását, amely szerint a Tisza többségbe került a teljes lakosságban, és egy most vasárnapi választás 7 százalékpontos győzelmet hozna Magyar Péter számára Orbán Viktor és pártja felett — írja a HVG360.

A Fidesz meggyengülését mutatja az is, hogy hirtelen a kis pártok szereplése is érdekessé vált. A Mi Hazánk 6 százalékkal parlamenti párt lehet, de a jelenlegi kormánypártokkal összefogva se éri utol a Tiszát. Ráadásul az Orbán érdekeit szolgáló választójogi törvény most visszahullhat az alkotójára: Toroczkai László szélsőjobboldali pártja csak akkor állíthat országos listát, ha jelöltjei a 106-ból legalább 71 választókerületben elindulnak. Az egyfordulós szavazás a szélsőjobboldali zavarórepüléssel jelen állás szerint a Tisza felé billentheti az egyéni versenyeket — teszi hozzá a lap.