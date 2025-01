Tizennyolc helyett három napig volt az olimpián az elnök, de mi lett a lefoglalt szobákkal?

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

A HVG most ismét megkereste az államfő hivatalát, hogy megtudják, használta-e bárki azt a tizenöt a szállodai szobát akkor, amikor Sulyok már nem tartózkodott az olimpia helyszínén. Válaszuk szerint

Sulyok Tamás párizsi delegációjának – a köztársasági elnökön és házastársán kívül – a Sándor-palota külügyi, protokoll-, kommunikációs és elnöki titkárságvezetői feladatokat ellátó munkatársai voltak a tagjai, az olimpia idején pedig a Sándor-palota főigazgatója is. A július 25-27. közötti háromnapos útra Sulyok Tamás 6 fős biztonsági személyzettel, valamint 10 fős delegációval ment – írja a HVG . „A szobákat a biztonsági szempontok figyelembevételével egymáshoz közel foglalta a Sándor-palota, a védett személy lakosztálya körüli szobákat igénybe véve” – közölte az államfő hivatala lap kérdésére

Még a Sándor-palota sem tudja, mi lett a sorsa azoknak a lefoglalt szállodai szobáknak, amelyeket a tervezett tizennyolc nap helyett csak három napig használt az államfő hivatala. Mint arról lapunk is beszámolt, még Novák Katalin regnálása alatt, 2023 novemberében foglalták le, ez 228 millió forintba került. A pedofilügybe belebukott Novák Katalin helyett már az új államfő, Sulyok Tamás utazott az olimpiára, ám ő csak három napot töltött a francia fővárosban. A Sándor-palota közlése szerint a szállásfoglalás módosítására már nem volt lehetőség.

