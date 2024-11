Több tucat főt milliárdos összegben fizet ki a kormány

Jelenleg harmincnál több miniszteri biztos, fél tucat miniszterelnöki biztos, 22 kormánybiztos és kilenc miniszterelnöki megbízott segíti a kabinet munkáját – írja hétfői cikkében a Népszava. A lap hozzáteszi, számuk azonban meglehetősen hullámzó. Pontos számot csak a zárszámadási törvényekből lehet megtudni, a 2023-as év végén 57 fő szerepelt ezen a tanácsadói listán, akiknek illetménye 951,1 millió forintra rúgott.

A lap összesítése szerint az állampolgári eskük szervezésétől, az űrkutatáson, a bormarketingen, a kreatív ipar felügyeletén, a Mohácsi csata 500. évfordulójának méltó megünneplésén túl a többi között az oszakai világkiállítás, az uniós elnökség és a szubszaharai térségben való magyar szerepvállalás felügyelete, a magyar-csángó kapcsolatok, az áldozatsegítő központok kommunikációja, a szankciók miatti kihívások kezelése és a nemzeti lovassportok fejlesztése is biztost kapott. De külön ember őrködik például a katonai identitás és a magyar életmód védelmén is – derült ki a lap összesítéséből. A miniszterek által kinevezett biztosok mellett a miniszterelnöknek is vannak külön biztosai és megbízottjai, ezenfelül kormánybiztosok is segítik a munkát, együtt több mint félszázan.

A miniszterelnöki megbízottak Orbán Viktor személyes főtanácsadói. Ide tartozik például Tarlós István, aki országos közlekedési és közszolgáltatási fejlesztési tanácsokat ad, Bakondi György a migránsok elleni harc oszlopos embere belbiztonsági kérdésekben segít, Bencsik János korábbi energiaügyi államtitkár most megbízottként ad tanácsokat az energia-ellátásához, a kereszténység őreként feltűnő Giró-Szász Áron is ilyen pozíciót tölt be. Járai Zsigmond volt pénzügyminiszter és jegybankelnök most a csángó–magyar viszonyt koordinálja, Maróth Miklós tudományos segédként időnként a Türk Álamok Szervezete üléseire is elkíséri a kormányfőt – sorolja a lap.

Tarlós István korábbi főpolgámester is a kormányfő szűk tanácsadói köréhez tartozik

Fotó: MTI / Kovács Tamás

A miniszterelnök megbízottai mellett miniszterelnöki biztosok is szerepelnek a listán. Lázár János, aki az egyes kiemelt kormányzati célkitűzések megvalósításának hazai és nemzetközi koordinációjáért felel, Kásler Miklós volt miniszter a továbbképzések, Vecsei Miklós a diagnózis alapú felzárkózási stratégia végrehajtását viszi, míg V. Németh Zsolt 2022-től biztosként a magyar életmódot és nemzeti értékeinket is őrzi. Czepek Gábor a magyar–szlovák energetikai infrastruktúra fejlesztésért felelős kormánybiztos, Menczer a magyar–német társadalmi kapcsolatok fejlesztéséért felel, Jakab Zsófia, Orbán Ráhel barátnője pedig a kreatívipar fejlesztését koordinálja.

A miniszteri biztosok havi apanázsa a helyettes államtitkárok fizetésével megegyező, ami az idén júliustól hatályos illetménytábla szerint 1,3-2,1 millió között szóródhat, de jellemzően a felső határhoz közelítenek. A miniszterelnöki biztosok, megbízottak és a kormánybiztosok illetményéről egy két évvel ezelőtti törvényváltozás okán a kormányfő dönt – írja a lap.

A biztosokat – néhány ritka kivételtől eltekintve – egyéb juttatások és saját 1-5 fős titkárság is megilleti, nyilván a megfelelően felszerelt irodával együtt. A biztosi rendszer fenntartása a titkárságokkal és az ingatlanok bérleti és egyéb kiadásaival együtt minden bizonnyal közelíti vagy akár meg is haladja az évi kétmilliárd forintos költségvetési kiadást.