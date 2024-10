Török Gábor: önbeteljesítő jóslat lehet a Tisza előnyét mérő kutatás - a részletekben pedig meghökkentő dolgokat is talált

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

"Engem különösen a nemek közötti egyértelmű különbség lepett meg, a többi eddig is jellemző volt a Fidesz és ellenzéke közötti versenyben. A két Magyarország tisztán látható"

"Amióta a Tisza egyértelmű erősödését lehetett látni a többi kutatásban, várható volt, hogy előbb-utóbb előkerül egy olyan eredmény, amelyet majd - 18 év után először - úgy lehet interpretálni, hogy "vezet a Tisza". Ennek pedig politikai jelentősége van, befolyásolja a választók döntéseit, de még inkább a politikai szereplők gondolkodását, viselkedését. Érdekes az is, hogy éppen október 23-án láthattunk először egy ilyen kutatást..."

- írja először, azonban felhívja a figyelmet arra, hogy egy ilyen kutatás nem csak mutatja, de alakítja is a valóságot:

Lehetnek fenntartásaink az új közvélemény-kutatási eredmények kapcsán, de ez befolyásolhatja a választók és a politikusok viselkedését is.

