Tovább dagad a botrány: elemi hibák Orbán Balázs doktorijában

Csire Balázs ügyvéd pedig magát a PhD dolgozatot vehette kézbe, igaz nem túl sok időre – az egyetemi titkárságvezető ugyanis mindössze 60 percet adott neki, hogy elolvashassa a 200 oldalnál is hosszabb munkát.

„A tézisfüzet alapján azonban most úgy tűnik, mintha az egész kutatás Orbán Balázs önálló munkája lenne. Árpási részleges társ-szerzőségéről, tudományos közreműködéséről említés sem esik. Egyszerűen fogalmazva: brutálisan hiányzik bármiféle utalás Árpási tudományos közreműködésére.”

Könnyen belátható, hogy a disszertáció egyik hipotézise és a tudományos eredményeinek egy része KÖZÖS munka eredménye, akkor definíció szerint ez a rész nem lehet Orbán Balázs ÖNÁLLÓ kutatása. Ezt egyébként onnan is lehet tudni, hogy Orbán Balázs önállóan soha nem publikált a szabad és kötött mandátum nemzetközi elemzésével foglalkozó cikket, csak ezt az egy, Árpásival közös írást"

A két szervezet kapcsán aztán ugyanezek a vizsgálati eredmények köszönnek vissza a tézisfüzetben is, sok esetben szövegszerű egyezéssel.

Rácz András legújabb Facebook-bejegyzésében újabb érdekességeket talált ebben a bizonyos tézisfüzetben. Rácz szerint az ebben bemutatott egyik, bizonyítandó hipotézis nagyon hasonló ahhoz, amit Orbán korábban, Árpási Botonddal közös cikkében már korábban bizonyított, és az ehhez kapcsolódó esettanulmányok is részben átedést mutatnak ezzel a cikkel.

Rácz András mutatta be az újabb érdekes körülményt.

Azt már eddig is tudtuk, hogy Orbán Balázs igen érdekes körülmények között készülhet doktori fokozatot szerezni az ELTE jogi karán, és leginkább Rácz András Oroszország-szakértő nyomozása folytán azt is sejthetjük, hogy az eljárás egyik fontos dokumentumát, a tézisfüzetet nem Orbán, hanem egy beosztottja írta.

A tudományos munka egyik alapvető szabályát is megsértette a miniszterelnök politikai igazgatója, és ez még nem minden. Újabb részletek Orbán Balázs ezer sebből vérző doktori eljárásáról.

