A Turul-szobor védetlen maradt? Lázár János szavai üres ígéretek?

„A műemlékké nyilvánításról szóló miniszteri rendelet hatálybalépéséig a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően az ÉKM kezdeményezte Budapest Főváros Kormányhivatalánál a Turul-szobor ideiglenes műemléki védelem alá helyezését, tekintettel arra, hogy azt a megsemmisülés fenyegeti. Az ideiglenes műemléki védelem már hatályba lépett.”

A nemzeti emléknek minősülő műemlékké nyilvánították — ahogy azt a HVG is felsorolja :

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!