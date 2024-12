Újabb jó hírt kapott Magyar Péter – szívhatja a fogát a Fidesz?

A Závecz külön is vizsgálta a két legnépszerűbb párt, a Fidesz és a Tisza támogatottságát a különböző csoportokban. A nők körében a két párt támogatottsága megegyezik, ezt 25 százalékra becsülték, míg a férfiak körében a Tisza 27, a Fidesz pedig 25 százalékon áll.

A felmérésben részt vevő biztos választók körében is nagyobb támogatottságot mértek a Tisza Pártnak, eszerint itt 4 százalékponttal vezet a párt. Az október végi 35 százalékról a november végi mérés szerint így összességében 39 százalékra nőtt támogatottsága.

A közvélemény-kutatás az augusztusi és az októberi adatokkal is összeveti a jelenlegi állapotot, ez alapján a Fidesz jelenleg 24 százalékra mért táborának lassú csökkenése, és a Tisza 26 százalékra becsült táborának gyorsabb növekedése figyelhető meg. A Fidesz táborát október elején 25 százalékra mérte az intézet, a Tiszáét akkor 21 százalékra. A választani nem tudók száma eközben az októberi 32 százalékról az augusztusi 29 százalékra esett vissza a kutatás szerint.

