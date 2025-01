Vadai Ágnes szobrot emelne – az ügyészségnek nem tetszett az ötlet

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

Szeretnék más módszereket is alkalmazni annak érdekében, hogy a Legfőbb Ügyészség elrendelje a nyomozásokat és ha a nyomozóhatóságok eljárnak, akkor a Legfőbb Ügyészség tisztességesen felügyelje azokat.

Ennek a következménye az is, hogy Rogán Antalt az Egyesült Államok egész területéről egyszerűen kitiltották.

Továbbra is benyújtom azokat az ügyeket a legfőbb ügyészséghez, amelyekben hivatalból kellene eljárniuk, anélkül, hogy erre egy képviselő vagy újságíró külön felhívná a figyelmet. Ezekből az ügyekből egyébként van egy nagyon szép aktánk, gyűjtjük őket, és majd a végelszámoláskor – ami hamarosan következik – majd jól jönnek ezek, amikor az ügyészség vezetőinek és egyes ügyészeknek érdemi választ kell adniuk.

A kérdésemre adott főügyészi válasz azt is mutatja, hogy sem realitásérzéke, sem humorérzéke sincs a legfőbb ügyészségnek – az utóbbit kevéssé várom el, de az elsőt mindenképpen.

Az utóbbi hónapokban ugyanakkor azt tapasztaltam, hogy van olyan ügyészség, amely a nyomozóhatóságot mégis arra utasítja, hogy nyomozzon az ilyen ügyekben, de korábban ilyen nem történt. Egyetlen alkalommal volt információim szerint tanú meghallgatás, akkor is engem hallgattak meg.

Az ugyeszseg.hu oldalon megjelent „A Közvádló szobra” című írásban arra kérik az állampolgárokat, hogy „ismerkedjenek meg a szoborral, ami mostantól a belépőket fogadja a Legfőbb Ügyészségnek otthont adó Markó utcai épület aulájában. A Kossuth téren álló Igazságügyi Palota oromzatát számos figura díszítette, köztük Donáth Gyula két önálló szoborból álló szoborcsoportja, a Vádló és a Védő. Az épület szobrai közül később több megrongálódott, köztük a Vádló is. A hatvanas években lspánki József a korábbi Vádló helyett – immár Közvádlóként – új szobrot készített és az került az épületre. A tervek szerint Donáth Gyula eredeti Vádló szobra – újra készítése után – visszakerül a Kossuth téri épület homlokzatára. Míg lspánki József több, mint két tonna súlyú, tekintélyes méretű Közvádló szobra a továbbiakban a Markó utcai épületben őrzi az igazságszolgáltatást. ”

Hauszmann az épületet úgy tervezte meg, hogy az az Országház közelsége ellenére is harmonikus kontrasztot alkosson vele. Míg az Országház függőleges vonalvezetése és magas kupolája a tekintetet felfelé vezeti, addig az Igazságügyi Palota a vízszintes elemekre helyezi a hangsúlyt. Laposabb tetőszerkezete és markáns párkányai elegánsan ellensúlyozzák a szomszédos épület monumentális, felfelé törekvő formáit.

