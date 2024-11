Valami egészen furcsa történt a Mercedes kecskeméti gyárában

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

A „tesztvezetés” során azonban az egyik kanyarban lesodródott az útról, és árokba borult. A 28 éves egyetemista sérülés nélkül megúszta a balesetet, de az autó totálkárosra tört, így 40-50 millió forint kár keletkezett. Később az is kiderült, hogy ezeknek az autóknak a végsebessége nincs leszabályozva, mivel még folyamatban van a gyártásuk.

A hallgató az utómunkára váró autók parkolójában kötött ki, ahol megtetszett neki egy Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 45S AMG típusú autó, amelybe bele is ült. A vezető melletti ülésen megtalálta az indítókulcsot, és úgy döntött, megy egy kört az autóval. A tesztpályára is felhajtott, annak ellenére, hogy azt sorompóval lezárták. A fiatal férfi később azt mondta: „kíváncsi volt, mit tud a kocsi”.

Azt írták: egy egyetemi diákcsoport érkezett gyárlátogatásra az egyik kecskeméti üzembe november 15-én. A látogatások rendszerint kötött programmal és szigorú protokoll mellett zajlanak, amit a hallgatóknak is elmondtak. Ennek ellenére egyikük elszakadt társaitól, és egymaga kezdte meg az üzem felfedezését.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!