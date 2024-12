Varga Mihály fizetése csaknem megduplázódik

Varga Mihály csaknem 35 éves országgyűlési képviselői és pártpolitikai tevékenységének vet véget. A veterán fideszes politikus 17 éven át volt a párt alelnöke, képviselői karrierje pedig a rendszerváltás óta szinte töretlen – csupán 2018-ban hagyott ki 4 hónapot. Mivel Varga Mihály listás képviselő, a megüresedő helyét időközi választás nélkül töltik be. A lemondással ugyan elveszíti mentelmi jogát, azonban jegybankelnökként továbbra is kötelező vagyonnyilatkozatot tennie. A jegybankelnöki megbízatás 6 évre szól, szemben a 4 éves parlamenti ciklussal.

„Ennél nemesebb és szebb pozíció egy közgazdász életében nincs” – mondta Varga Mihály az Országgyűlés gazdasági bizottságában hétfőn, jegybankelnök-jelölti meghallgatásán. A jelenlegi pénzügyminiszter szavai szerint a Magyar Nemzeti Bank vezetői posztja még a miniszteri bársonyszéknél is előrelépést jelent. A Hvg.hu nézte meg, hogy az új pozíció mit is jelent az „ősfideszes” Varga Mihály számára.

