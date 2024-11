Várkonyi Andrea elárulta, hogy milyen a házassága Mészáros Lőrinccel

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

Várkonyi Andrea azt mondta, soha nem állt csillogásból az élete, sokat tanult és most is sokat dolgozik. Mészárossal való házasságáról azt mondta, boldog, és reméli, hogy az a sírig tart majd.

– mondta Várkonyi. Beszélt még arról is, hogy őt 35-40-nek nézik külföldön, pedig „nincs töltve az arca, és semmilyen beavatkozást nem végeztek rajta”, kivéve annyit, hogy szokott botoxoltatni.

„Ő a hihetetlen akaraterejének köszönhetően fogyott le, és ezt folyamatosan tartja is. Odafigyelünk mindketten az étkezésünkre, több halat eszünk, mint csülökpörköltet. Zsír- és lisztmentesen étkezünk, minimális szénhidráttal”

„Főleg az a tudat nehéz, hogy kevesebb van hátra, mint amennyit eddig éltem, és nyilván fizikailag is más lesz a minősége” – mondta a volt műsorvezető. Beszélt arról is, hogyan fogyott le a férje, Mészáros Lőrinc, aki jelenleg a leggazdagabb magyar.

