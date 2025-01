Visszatáncolt a fideszes önkormányzat: vége a kordonbohózatnak

A kordon elleni tiltakozás széles körben visszhangot kapott. Karácsony Gergely főpolgármester méltatlannak és abszurdnak nevezte a kilátás fizetőssé tételét, míg Fekete-Győr András, a Momentum volt elnöke harcias hangvételű posztban bírálta Böröcz Lászlót, és kilátásba helyezte, hogy ha szükséges, a Halászbástya kordonját is elbontják – akárcsak korábban a Karmelita kolostornál lévőt.

A felső kilátószint továbbra is fizetős maradt, viszont az eddig használatos fizetős távcsövek helyett ingyeneseket telepítettek.

Erre is van magyarázat.

