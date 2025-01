Vitézy Dávid nagymecsetet vizionál Mini-Dubajba

Lakás, iroda, vendéglátás, igazgatás, kereskedelem, egészségügy, oktatás, kulturális mellett „hitéleti” funkciójú épületeket is építhet majd a dubaji befektető a Rákosrendezőre – derül ki az adásvételi szerződés mellékletéből. Ilyen funkciójú épületeket a beruházás egész területén lehet majd építeni, arról, hogy hol mit húznak fel, a befektetők döntenek — emeli ki a Telex.

„Ha már a fejlesztő mesterséges intelligenciával készíti a publikált látványterveit, megnéztük, mire jut a mesterséges intelligencia a szerződés tényleges, rögzített beépítési előírásai alapján. Így azért nem egy parkocska lett. És ha már külön beleírták a szerződésbe, hogy »hitéleti« funkciójú épületeket is elhelyezhet az arab befektető Rákosrendezőn, egyből egy mecsetet is álmodott a területre az 500 méteres toronyház mellé” — írja a budapesti politikus Facebook oldalán.

Hétfőn jelentették be, hogy az állam eladta Rákosrendező vonatkozó területét egy emirátusi vállalkozónak, ahol 250-500 méter magas épületeket is emelhetnek, minaretre is gondoltak?