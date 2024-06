Vona Gábor együttműködést ajánl Magyar Péternek

Nyílt levelet írt Magyar Péternek Vona Gábor, melyben együttműködésre kéri.

A Második Reformkor vezetője azt írja, most nem politikai versenytársként szólítja meg Magyart, hanem mint szülőt. "Mint apa az apát".



Arra kéri Magyart, hogy petíció helyett legyen népszavazás egy igen fontos kérdésben, a gyermek védelme érdekében.



Azért félmondatban arra is kitér, hogy "nem elegáns, ha a Tisza párt adatgyűjtésére használja fel mindannyiunk jogos felháborodását. Minden politikai közösség igyekszik erősíteni a kapcsolatát a saját szimpatizánsaival, elérhetőségeket gyűjt, stb., és ha mindezt jogszerűen teszi, azzal semmi probléma nincs. Ti pedig teljesen jogszerűen kértek adatokat, úgyhogy ez ilyen szempontból akár rendben is lehetne. De! Kérlek, a gyermekvédelem ügyében ne tegyétek! Azt hagyjuk meg pártok feletti, tiszta ügynek!" - írja Vona.



Majd így folytatja:

"Ne petíciót indítsunk, hanem népszavazást! Egy gyermekvédelmi népszavazást. A választásoktól függetlenül álljunk ebbe bele közösen! Itt egy ügy, amelyben össze tudjuk hozni a valaha volt legszélesebb társadalmi és politikai összefogást a NER aljas propagandájával szemben. Indítsuk el együtt ezt a népszavazást, amely valóban megvédi a legkiszolgáltatottabb generációt a háborús propagandától, és egyúttal megmutatja a rendszernek, hogy elég volt.



A kérdés így hangozna: „Egyetért-e ön azzal, hogy gyermekeink védelme érdekében Magyarországon tilos legyen az olyan politikai reklám és politikai hirdetés, amely a gyermekek lelki fejlődésére ártalmas vagy lelki nyugalmának megzavarására alkalmas tartalmat foglal magában - különösen ilyennek minősítve a közveszéllyel vagy háborúval való fenyegetést - illetve gyermekekben félelemérzetet keltő tartalmat közvetít?”



A NER februárban a gyermekvédelem témájában roppant meg. Talán ugyanebbe az ügybe is bukik bele. De akárhogy is legyen, állítsuk meg gyermekeink és az egész társadalom háborús riogatását! Meg tudjuk tenni. Csak rajtunk múlik".