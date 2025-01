Zsarolással akartak fideszessé tenni egy önkormányzati intézetben dolgozó független képviselőt?

Megzsarolta Nyírcsászári képviselő-testületének egyik fideszes tagja az óvodában dolgozó ellenzéki képviselőtársát – írja a birtokába jutott feljelentésre hivatkozva a Magyar Narancs. A lap szerint a fideszes képviselő az óvodában járt, ahol – figyelmeztetőleg – arról beszélt az önkormányzat testületében ellenzékben politizáló társának, aki egyben óvodai dolgozó, hogy vagy melléjük áll, vagy elküldik a munkahelyéről.

Többi képviselőtársa azt ajánlotta, készítsen hangfelvételt a beszélgetésről, ami meg is történt, ezt csatolták a feljelentéshez. Az iratból az is kiderül, hogy a vezető óvónő is arra próbálta rávenni beosztottját, vagy mondjon le mandátumáról, vagy álljon a fideszes polgármester és csapata mellé.

A hangfelvételt csatolták a feljelentéshez

Fotó: Pexels

Az év elején az óvodavezető a képviselő elé tette a munkaviszonyt megszüntető határozatot azzal: vagy lemond a képviselőségről, vagy január 8-val megszűnik a jogviszonya az óvodában. „Ha lemond, akkor megsemmisítik a dokumentumot és akár száz évig is ott dolgozhat az óvodában” – hangzott az ultimátum.

A lap úgy tudja, hogy az utóbbi napokban az ügyben a Nyírbátori Rendőrkapitányság megkezdte az eljárást, és több személyt meghallgatott. A nyírcsászári képviselő-testületben a fideszes polgármester mellett két, őt támogató képviselő ül, velük szemben négy független képviselő található.