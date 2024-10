Zsíros összeget kap a fideszes önkormányzati képviselő tanácsaiért

Krieger Krisztina, Budafok-Tétény fideszes önkormányzati képviselője havonta bruttó 1,1 millió forintos megbízási díjat kap tanácsadásért Karsay Ferenc fideszes polgármestertől, írta meg a HVG.



Krieger Krisztina 17 témakörben ad tanácsokat, a havi bruttó 1,1 millió forintos összeget vagyonnyilatkozatában is feltüntette.

Ezt az összeget a képviselői tiszteletdíja felett kapja, amely szintén több százezer forintra rúg. Krieger ezen felül könyvelői vállalkozásán keresztül havi bruttó 326 ezer forintos bevétellel is rendelkezik.

Az ügyet az ellenzék felháborodással fogadta. Perlai Zoltán, a Demokratikus Koalíció (DK) képviselője a HVG-nek elmondta, hogy etikátlannak és jogszerűtlennek tartják, hogy egy aktív képviselő tanácsadói megbízást kapjon a saját polgármesterétől. „A következő hónapokban jogi úton keresni fogjuk a lehetőséget, hogy megszüntessük ezt a pozíciót, mivel elfogadhatatlannak tartjuk, hogy egy önkormányzati képviselő havi 1,1 millió forintért adjon tanácsokat a saját polgármesterének” – mondta Perlai.

A HVG megkereste a politikust, valamint Karsay Ferenc polgármestert is, hogy megtudják: nem tartják-e összeférhetetlennek, hogy egy olyan egyéni képviselő ad megbízási díjért tanácsokat a polgármesternek, aki jelenleg is a helyi testület tagja. A pontos tanácsokra is kíváncsi lett volna a lap.

A XXII. kerületi polgármesteri hivataltól azonban kétmondatos reakció érkezett, de miután elküldték a teljes cikket, nem járultak hozzá annak a közléshez arra hivatkozva, hogy az első körben csak kommunikációs tanácsadásra kérdeztek rá. Újbóli megkeresésükre érdemi választ nem küldtek.