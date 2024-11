A budapesti kutyásoknál és kerékpárosoknál piros pontot szerezhet a MÁV

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Hangsúlyozták, hogy Budapest közigazgatási határain kívül utazva továbbra is meg kell váltani a szükséges kerékpár- vagy kutyajegyeket, azonban a tavaszi tarifareform óta a legtöbb igénybe vevő számára kedvezőbbé, egyszerűbbé és kényelmesebbé vált a jegyvásárlás. Márciustól ugyanis a viszonylati kerékpár- illetve kutyajegy 500 forintba kerül – egy bicikli vagy házőrző esetében egyszeri, egy megszakítás nélküli utazásra bármely viszonylaton, ám a havi érvényességű Kerékpár országbérlettel mindössze 4950 forintért (szükség esetén helyjegyváltással), Kutya országbérlettel pedig 1890 forintért csaknem minden MÁV-START, GYSEV, illetve HÉV járaton is korlátlanul utaztatható bicikli vagy házőrző a szolgáltatók szállítási feltételeinek betartásával, míg Volán járatokon csak a Kutya országbérlet érvényes.

Viszont az InterCityken és az expresszvonatokon, valamint egyes nemzetközi vonatokon a kerékpárhelyjegy vásárlása kötelező marad Budapesten belüli utazáskor is.

Kifejtették, hogy a kutyaszállítás ingyenessé válik a fővároson belüli utazás esetén minden elővárosi és nem helyjegyes belföldi vonaton, a helyközi Volán-járatokon és a HÉV-eken is (H5, H6, H7, H8, H9). Hozzátették, hogy vasúton – valamennyi elővárosi és nem helyjegyes belföldi vonaton –, továbbá a HÉV-járatokon (H5, H6, H7, H8, H9) nem kell majd fizetni a bicikli és a rollerszállításért.

Az ingyenes utazás minden olyan MÁV-csoport által üzemeltetett járatot érinteni fog, amelyen a fővároson belül jelenleg is lehetséges a biciklik és a házi kedvencek utaztatása, csak éppen nem ingyenesen, miután a megfelelő jegyet vagy országbérletet meg kell váltani hozzá.

