Bombafenyegetések: közveszéllyel fenyegetés miatt indult eljárás

Gál Kristóf hozzátette, a helyi laikusok, ott dolgozók segítségét is igénybe veszik a helyszín átvizsgálásához. A szóvivő megerősítette, a kora délutánig átvizsgált épületek közül egyikben sem találtak robbantásra alkalmas eszközt.

Rétvári Bence kiemelte, nemcsak az e-maileket, azok úgynevezett fejléceit elemzik, hanem a térfigyelő kamerák felvételeit is, hogy történt-e olyan mozgás, ami révén valaki bombát vagy ismeretlen tárgyat akart volna bejuttatni az iskolák területére.

A hazai rendőrség felvette a kapcsolatot a cseh, bolgár és szlovák hatóságokkal is, hogy a hasonló jellegű fenyegetésekkel kapcsolatos információkat megosszák egymással, valamint kapcsolatba léptek az Interpollal is.

Az e-mailek egy helyről és nagyon hasonló tartalommal érkeztek – közölte Rétvári Bence. Azt is elárulta, a fenyegetések nyomán megalakult az irányító törzs, aminek munkájában a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Terrorelhárítási Központ és az Országos Rendőr-főkapitányság vesz részt.

Fél 12-ig összesen 268 iskola kapott fenyegető e-mailt, a rendőrség valamennyi helyszínen biztosította a diákok és a pedagógusok biztonságát. A bűnüldöző hatóság felvette a kapcsolatot a közelmúltban hasonló fenyegetést kapott térségbeli államok rendőrségével és az Interpollal is. A tanintézményeket háromfokozatú eljárással vizsgálják át.

