Hozzányúlt a kormány a személyi jövedelemadóról szóló törvényhez - vannak, akik örülhetnek

Kapcsolódó cikk Jutalmat kapnak az árvízi védekezésben résztvevők - vajon Magyar Péteréknek is jut belőle? Kétszázezer forint üti a markát annak, akit az állami szervek érdemesnek tartanak rá.

"egyéb indokkal adómentes a 2024 szeptemberében a Duna magyarországi szakaszán levonult árvíz elleni védekezésben részt vevők hivatalos szolgálatának elismeréseként a Magyar Államkincstár által folyósított összeg is."

