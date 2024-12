Itt a terv: Budát is összekötnék a repülőtérrel

Fejlesztési stratégiájuk részeként az Airport Service Budapest Zrt. (AS Budapest) és a Menzies Aviation egyesítik erőiket.

Kapcsolódó cikk Itt az első következménye a budapesti repülőtér felvásárlásának? Fejlesztési stratégiájuk részeként az Airport Service Budapest Zrt. (AS Budapest) és a Menzies Aviation egyesítik erőiket.

A civil szervezet elsőként a Móricz Zsigmond körtérről indítana járatot, a lehetséges útvonalon szerepelne többek között az Egyetemváros (Petőfi híd budai hídfő), a Boráros tér, a Corvin negyed M és a Népliget Metróállomás is. A VEKE szerint kezdetben félórás követéssel lehetne indítani a járatot, amely a 100E-hez hasonló bevételt generálhatna a BKK számára.

A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) javaslata szerint a budai oldalról is indítani kellene reptéri buszjáratot, hasonlóan a jelenlegi 100E-hez, amely a Deák Ferenc térről közlekedik a repülőtérre, erről az Index írt.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!