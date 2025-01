Lázár Jánosék olyat mondtak az új Duna-hídról, hogy a fal adja a másikat

Sok kamionos akkor is a mohácsi Duna-hídon és az M6-oson közlekedik majd, ha ez az útvonal 40 kilométerrel hosszabb, mint a már meglévő, M5-M0-M1-es irány – közölte a Telexszel az Építési és Közlekedési Minisztérium a mohácsi Duna-híd ügyében feltett kérdéseinkre. Érvelésük szerint a határátkelőkön és esetleges balesetek miatt kialakult sorok kikerülése érdekében a fuvarozóknak érdemes lehet a hosszabb, de gyorsabb útvonalat választani.

