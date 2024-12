Megérkezett a havazás – megéri befektetni a biztonságba

Budapest útjait az FKF a rendeletben meghatározott szigorú prioritási sorrendben takarítja: először a hidakat, felüljárókat, az autópályákat és a fő közlekedési utak fővárosi bevezető szakaszait, majd az autóbuszvonalak hegyvidéki szakaszait és egyéb közösségi közlekedési útvonalakat, ezt követően pedig a kórházakhoz, rendelőintézetekhez, a lakossági ellátást biztosító logisztikai bázisokhoz vezető utak következnek. A mellékútvonal-hálózaton, beleértve a budai hegyvidéki mellékutakat is, csak a főutak rendbetétele után kezdődhet meg a munkavégzés.

Éppen ezért hívják fel a fővárosi közszolgáltatók rendszeresen a gépjárműhasználók figyelmét a járművek kifogástalan műszaki állapotának és téli gumival való felszereltségének fontosságára, hiszen az elakadt, megcsúszott, vagy mozgásképtelenné vált személygépkocsik gyakran megnehezítik a BKK autóbuszainak menetrend szerinti közlekedését is. Azaz a gondatlan úrvezetők nemcsak autóstársaikat, hanem a tömegközlekedést igénybe vevő fővárosiakat is nehéz helyzetbe hozzák.

A téli gumi használata Budapest gördülékeny, folyamatos forgalmához is nélkülözhetetlen. A nyári gumi miatt megcsúszó, és keresztbe álló személygépkocsik nem csak az autóbuszok menetrendszerű közlekedését akadályozhatják, de a hóeltakarítást és a síkosságmentesítést is lehetetlenné teszik. Mindez pedig valóságos lavinát indíthat el, hogy stílszerűen fogalmazzunk.

