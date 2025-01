Meghívót kaptunk a kormánytól – rosszat sejtünk

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

Mindenesetre szokás szerint egyrészt lapcsoportunk munkatársa jelen lesz az eseményen, másrészt percről percre beszámolunk a csütörtöki Kormányinfóról. Azt pedig csak reméljük, hogy ennél izgalmasabb dolgokról is lehet majd kérdezni Gulyás Gergelyéket.

A miniszterelnök elmagyarázza, hogy ez azért jó, mert így „nem a külföldi befektetőket hizlaljuk”, hanem a magyar családok kapnak pénzt. Azt is hozzáteszi megengedően, hogy ezt a pénzt a családok „arra költik, amire csak akarják”.

Aki azonban nagy reményekkel várta a „jó hírt”, az feltehetően csalódott lehet. Közel három órával később ugyanis Orbán Viktor egy videót töltött fel az oldalára. Ebben azonban semmi olyasmi nincs, amit korábban ne jelentett volna be a kormány az elmúlt időszakban – többször is.

Egyelőre nem tudjuk, hogy mik lesznek a nagy bejelentések, de ha Orbán Viktor a Facebookon szerdán végrehajtott akcióját nézzük, talán nem is érdemes ezeket annyira várni.

